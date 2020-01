Non era una stalker, ma una cantante che promuoveva il suo album

Era soltanto un'ingegnosa trovata pubblicitaria. I biglietti minacciosi sul treno Mortara - Milano di lunedì mattina non erano la vendetta di una fidanzata tradita, ma la promozione per il prossimo album della cantante Romina Falconi, romana di Torpignattara. "Sei un traditore e un farabutto e hai ignorato le mie lacrime, ringrazia che sono una signora". C'era scritto così, con tanto di foto. E a Milano non mancava l'auto rossa con la stessa scritta, nonché un manifesto apparso in piazza Duomo. Alcuni pensavano alla stalker, tanti altri hanno intuito che sotto c'era qualcos'altro. I sospetti andavano anche dal nome del presunto fedifrago, Romano Falchetti, introvabile su Facebook o da google. In realtà è una storpiatura del nome della cantante. "Ringrazia che sono una signora" è invece il titolo di un brano presente nel suo secondo album, "Biondologia, l’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso", in uscita il 15 marzo. Una strategia di marketing a basso costo risultata vincente: tutti, ieri, hanno parlato di quei biglietti misteriosi. Oggi parleranno di Romina Falconi, già concorrente di X Factor nel 2012. La qualità delle sue canzoni? Chiunque può giudicarla cercando su Youtube...