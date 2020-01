Garbana, la truffa riesce a metà: i malviventi fuggono con 200 euro

Si sono qualificati come tecnici dell'acquedotto incaricati di verificare una possibile presenza di mercurio nelle tubature di casa e con questo espediente sono riusciti ad entrare nell'abitazione di una pensionata di 76 anni che vive alla frazione Garbana di Gambolò. E' accaduto ieri mattina. Quando però hanno chiesto alla donna di prendere ori e denaro e di sistemarli in un luogo protetto, la vittima ha capito tutto e li ha costretti alla fuga. Prima di dileguarsi però i due sono riusciti ad impadronirsi di un borsello che conteneva 200 euro in contanti, un libretto postale e buoni postale per un valore vicino ai 100 mia euro che tuttavia la pensionata è riuscita a bloccare in pochi minuti rendendoli di fatto carta straccia. Sull'accaduto indagano i carabinieri.