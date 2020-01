Milano-Mortara, un'altra mattina di disagi

Notevoli ritardi questa mattina sulla linea ferroviaria Milano-Mortara a causa di un guasto ad un treno che, poco dopo le 9.30, è rimasto per oltre un'ora fermo tra le stazioni di Albairate e Milano San Cristoforo a causa di un guasto. L'inconveniente ha causato ritardi degli altri convogli: il treno 10524 in partenza da Mortara alle 10.33 è arrivato a destinazione con 24 minuti di ritardo mentre quello previsto in partenza da Mortara alle 11.33 è stato soppresso. Il treno in partenza da Porta Genova alle 10.42 infine ha viaggiato con 44 minuti di ritardo.