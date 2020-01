Zinasco, travolta dal bus: muore una donna di 55 anni.

Una donna di 55 anni è morta oggi pomeriggio intorno alle 18.20 dopo essere stata travolta da un bus alla frazione Sairano di Zinasco. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Pavia, che sono intervenuti per i rilievi. L'incidente mortale è avvenuto lungo la provinciale 193: la vittima era in sella alla sua bicicletta quando, non è ancora chiaro come, è stata travolta da un bus di Autoguidovie che stava procedendo in direzione contraria. Per la cinquantacinquenne non c'è stato scampo: è deceduta sul posto.