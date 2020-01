Palestro, ladri alla ditta di pallets: via soldi e attrezzi

Ladri in azione nella notte ai danni di una ditta di pallets di Palestro. I malviventi si sono introdotti negli uffici forzando la porta d'ingresso e hanno razziato almeno 2.500 euro in contanti. Poi si sono impossessati di numerosi attrezzi, per un valore che non è stato ancora esattamente quantificato. L'accaduto, scoperto al momento della ripresa dell'attività, è stato denunciato ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini.