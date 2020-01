La Elachem cambia ancora: firmata la guardia Tommaso Milani

Sarà una nuova Elachem Vigevano quella che vedremo in campo da sabato sera nel match contro Piadena. Ieri sera la società di via Carducci ha chiuso l'accordo con Tommaso Milani, guardia di un metro e 90 in uscita dalla A2 di Napoli. Con il suo arrivo, che fa seguito all'infortunio che ha priva la formazione ducale di un mezzo lungo d'impatto come Nicolò Gatti, per il quale la stagione si è conclusa domenica ad appena 12' minuti dall'esordio in gialloblù, Vigevano cambierà faccia, utilizzando stabilmente Verri nel ruolo di ala grande. «Cambieremo struttura di squadra – conferma coach Paolo Piazza – giocheremo quasi stabilmente con quattro piccoli. Ci vorrà del tempo per trovare i nuovi punti di riferimento sia in attacco che in difesa. L'operazione si è concretizzata ieri; era un'occasione da non perdere. Ringrazio perciò la società, che è stata pronta ad intervenire sul mercato davanti ad una opportunità importante. Non era scontato. E' stata l'ennesima prova – conclude Piazza – del grande impegno che tutti stanno profondendo per raddrizzare questa stagione che non sta andando benissimo ma che è sostanzialmente in linea con i nostri obiettivi».