Con la Postepay della collega fa 37 acquisti on line: denunciato stagista 16enne

Aveva approfittando di un momento di distrazione della collega per trafugare la sua carta Postepay dalla borsa lasciata negli spogliatoi del ristorante. L’aveva fotografata, acquisendo il numero e il codice cvc (codice di verifica della carta), e con quelli si era comprato una serie di oggetti su una piattaforma di vendite on line. Complessivamente 37 acquisti effettuati tra il marzo e il maggio dello scorso anno, per circa 1200 euro. La proprietaria della carta, una studentessa universitaria 24enne, si era rivolta ai carabinieri di Gropello Cairoli, che avevano avviato le indagini individuando il responsabile: si tratta di un collega di lavoro della donna, un 16enne residente a Garlasco, che in quel periodo lavorava in stage come cuoco in un ristorante di Gropello Cairoli. Ieri (venerdì) i militari lo hanno denunciato, in stato di libertà, per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.