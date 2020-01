Ruba bici, ma viene ripreso dalle telecamere della videosorveglianza: nei guai 34enne

Aveva rubato una bici lasciata incustodita a lato della chiesa parrocchiale di Olevano ed era fuggito via in direzione Mortara. L’episodio risale a domenica scorsa, il 12 gennaio, ed è avvenuto mentre era in corso la messa. La proprietaria della bicicletta, una commerciante di 54 anni del posto, si è rivolta alla polizia locale; gli agenti hanno immediatamente visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza, che avevano ripreso la scena, e informato i carabinieri della Stazione di Zeme, comunicando la direzione di fuga del ladro. Il malvivente è stato rintracciato giovedì a Vigevano: si tratta di un 34enne originario di Abbiategrasso e residente a Gambolò, con dei precedenti, che ha ammesso le proprie responsabilità, raccontando ai militari dell'Arma di essere andato a Olevano per un incontro amoroso e di aver rubato la bici perché non aveva altri mezzi per tornare a casa. La bicicletta è stata riconsegnata al comandante della Stazione dei carabinieri di Zeme e restituita alla proprietaria che, felice di aver ritrovato un oggetto a cui era legata, ha ringraziato i militari dell’Arma, la polizia locale e il sindaco di Olevano Luca Mondin per la collaborazione.