San Giorgio, infarto davanti al bar: deceduto 76enne

È stato molto probabilmente colpito da un arresto cardiaco l’uomo di 76 anni – G.N., residente in paese – deceduto questa mattina (sabato). Il corpo dell’anziano è stato trovato in via Cavour, davanti al bar centrale di San Giorgio Lomellina. Sono stati allertati i soccorsi, arrivati intorno alle 11,15 con un’automedica del 118 e un’ambulanza; i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri.