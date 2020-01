Ubriaco provoca incidente, poi vomita nell’auto di pattuglia: moldavo denunciato

L’auto stava svoltando per entrare in una proprietà privata, quando è stata prima tamponata da dietro, poi ulteriormente urtata nella parte laterale da una Alfa Romeo Mito, che stava probabilmente cercando di fuggire via ma è rimasta incastrata. È successo intorno alle 23 in via Olivelli, a Vigevano. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della polizia locale. Alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente c’era un cittadino moldavo di 23 anni, neopatentato, in evidente stato di alterazione alcolica. Gli accertamenti hanno poi permesso di rilevare che era al volante con un tasso alcolemico di 2,5 g/l, ovvero oltre 5 volte il limite di legge; ma, avendo conseguito la patente da meno di tre anni, il tasso alcolemico del 23enne avrebbe dovuto essere zero. Nel tragitto per arrivare in Comando, il moldavo ha poi vomitato all’interno dell’auto di pattuglia. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; gli è stata revocata la patente di guida ed è stato disposto il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Rischia una ammenda da 1500 euro a 6 mila euro, che potrebbe essere raddoppiata. Le due persone alla guida del veicolo tamponato sono state portate in pronto soccorso per accertamenti.