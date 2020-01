Vigevano, ciclista investita alla rotatoria di corso Argentina

Una donna di 68 anni è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, in un incidente avvenuto poco dopo le 16 in prossimità della rotatoria di corso Argentina ai piedi del cavalcavia La Marmora. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, la donna è stata urtata da un Renault Kangoo. Soccorsa è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale.