Cilavegna, furto in una officina meccanica: il bottino è di 30 mila euro

Hanno scassinato la serratura della porta principale e da lì sono entrati per compiere la razzia. I ladri hanno colpito nel fine settimana ai danni di una officina meccanica di Cilavegna della quale è legale rappresentante un imprenditore di 74 anni che vive a Cassolnovo. I malviventi hanno razziato numerosi manufatti in ottone per un valore che è stato stimato intorno ai 30 mila euro. L'accaduto è stato scoperto ieri mattina al momento della ripresa dell'attività e denunciato ai carabinieri di Gravellona.