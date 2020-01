Sartirana e Valle: falliscono tre tentativi di truffa agli anziani

Tre truffe ai danni di anziani sono fallite nell'arco di qualche ora a Sartirana e Valle Lomellina. E' accaduto ieri. Intorno alle 10 a Valle due malviventi si sono presentati alla porta di casa di una pensionata di 72 anni, qualificandosi come addetti al controllo del gas. Una volta in casa hanno spruzzato in aria una sostanza urticante. A quel punto la vittima designata si è messa ad urlare costringendo la coppia ad una fuga precipitosa a bordo di un'auto condotta da un complice. Intorno alle 11.40 a Sartirana è toccato ad una pensionata di 83 anni, finita nel mirino di falso tecnico del gas: quando l'uomo le ha chiesto di raccogliere ori e contanti da mettere al sicuro da possibili radiazioni la donna, che aveva participato ad uno degli incontri promossi dai carabinieri per la prevenzione di questi reati, lo ha costretto a scappare. Infine alle 12.45, ancora a Sartirana, probabilmente lo stesso malvivente ha tentato il raggiro di una pensionata di 82 anni, anche in questo caso con il pretesto del controllo della rete del gas. Anche in questo caso la vittima ha reagito ed il malvivente è fuggito. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri che sospettano che ad agire siano state le stesse persone.