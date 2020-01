City Angels: Stefano Chiodaroli testimonial del "Premio Campione"

Ci sarà anche l'attore vigevanese Stefano Chiodaroli tra i testimonial che parteciperanno alla cerimonia di consegna del "Premio Campioni", riconoscimento organizzato dai City Angels che sarà consegnato a chi si è distinto nel campo della solidarietà, legalità e civismo. L'iniziativa è giunta alla 19esima edizione. I 10 vincitori sono stati scelti da una giuria composta dai direttori di 19 prestigiose realtà dell’informazione italiana. Un undicesimo vincitore è il “Campione della gente”, scelto online da decine di migliaia di clienti di Coop Lombardia tra una rosa di 10 nomi. Il riconoscimento cadetto, conferito nella stessa occasione, è il Premio Campioncino, che va a scuole che si sono distinte per il loro impegno sociale. La cerimonia si terrà a Palazzo Marino giovedì 30 gennaio, alla presenza delle autorità istituzionali tra cui l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, gli assessori comunali Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti, l’assessore regionale Melania Rizzoli, il provveditore agli studi Marco Bussetti, il generale dei Carabinieri Antonio De Vita, il prefetto di Lodi Marcello Cardona e il presidente dell’Atm Luca Bianchi. Sul palco la madrina dei City Angels, Daniela Javarone, il presidente onorario Bruno Bella e i testimonial: insieme a Stefano Chiodaroli, Enrico Beruschi, Beppe Carletti, Ivan Cattaneo, Gabriele Cirilli, Maurizio Colombi, Nino Formicola, Alberto Fortis, Oscar Giammarinaro, Leonardo Manera e Rosmy.

I City Angels, volontari di strada d’emergenza, sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e crescita personale. Oggi sono presenti in 19 città italiane e in due città svizzere, con 600 volontari, di cui oltre il 50% donne. A Milano i City Angels gestiscono due e centri d’accoglienza per senzatetto. E in questi giorni di grande freddo lanciano un appello ai milanesi a far loro avere coperte, sacchi a pelo e vestiti da uomo per i senza fissa dimora.