Confienza, furto in casa: bottino di almeno 25 mila euro

Denaro contante, quattro orologi, diversi monili e lingotti d'oro, il tutto per un valore complessivo stimato in almeno 25 mila euro. E' il bottino del furto messo a segno nella serata di giovedì ai danni della seconda abitazione di un pensionato di 89 anni che vive a Confienza. L'appartamento non era occupato ma non è escluso che i ladri sapessero che proprio lì era custodito il "tesoretto". Hanno perciò creato un varco nella recinzione e poi si sono introdotti nell'alloggio, dove hanno compiuto la razzia fuggendo poi senza essere visti. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che si occupano delle indagini.