Robbio, ladri in casa: rubate sei pistole, tre fucili e le munizioni

Sei pistole, due doppiette, una carabina ed un'ottantina di munizioni. E' una parte del bottino di un furto messo a segno nel pomeriggio di ieri in casa di una coppia che abita a Robbio. Armi e munizioni, tutte regolarmente denunciate, erano custodite all'interno di un armadio blindato che i ladri, tre con il volto coperto, che sono penetrati in casa attraverso una finestra che hanno scassinato, hanno poi trafugato. Oltre alle armi si sono impossessati anche di un migliaio di euro in contanti raccolti in casa. La banda è stata vista dalla proprietaria di casa che stava rincasando: i tre stavano caricando l'armadio a bordo di un'auto di piccola cilindrata con la quale sono fuggiti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.