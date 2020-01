Vigevano, giornalisti in festa in occasione della ricorrenza del patrono san Francesco di Sales

Come ogni anno si è svolta in Seminario l'annuale Festa dei giornalisti. La Messa è stata celebrata da monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano. A seguire l'incontro in aula magna e il pranzo conviviale. Ad organizzare l'evento dal 1983 è il settimanale diocesano “L’Araldo Lomellino”, che ha appena festeggiato i 120 anni d’attività, in collaborazione con l’Associazione giornalisti di Vigevano e Lomellina “Giancarlo Rolandi”. Presenti anche le autorità comunali, il sindaco Andrea Sala, il vicesindaco Andrea Ceffa e gli assessori Riccardo Ghia e Giulio Onori.