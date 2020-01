«Disabile è chi si arrende ai propri limiti»

È una serata speciale quella in programma domani sera (martedì) al teatro Martinetti di Garlasco, alle 21. “Simona Miss Impossibile: l’impossibile è il mio possibile” è il titolo dell’evento che avrà come protagonista la garlaschese Simona Gualla, intervistata dal giornalista Roberto Rasia dal Polo. Classe 1983, Simona è nata con una grave disabilità congenita ma, nonostante tale condizione, ha saputo realizzarsi e vivere una vita “normale”. «Il suo esempio – fanno sapere gli organizzatori della serata – rappresenta senz’altro uno stimolo, una spinta, un volano di autostima per tutti coloro che sono vittime di qualsivoglia disabilità». Le offerte raccolte nella serata saranno devolute all’associazione “La Chiocciola Onlus”.

