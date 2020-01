Tromello, con il flessibile aprono la cassaforte: il bottino è di 3mila euro

Il proprietario dell'abitazione, un albanese di 38 anni, non c'era. Così i ladri hanno scassinato la porta d'ingresso della sua casa di Tromello e, una volta all'interno, hanno trovato la cassaforte e l'hanno aperta utilizzando un flessibile. Poi hanno prelevato i gioielli che vi erano custoditi, il cui valore non è stato ancora quantificato, e 3 mila euro in contanti e sono fuggiti. E' accaduto nel pomeriggio di sabato. L'uomo ha scoperto il furto quando è rincasato e lo ha denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.