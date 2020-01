Vigevano, redditi mai dichiarati: la Guardia di Finanza sequestra una cascina di pregio

La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di un cascinale di pregio, che si trova nelle campagne di Vigevano, per un valore di circa un milione e mezzo di euro. La società immobiliare che ne era proprietaria, riconducibile ad un coppia, dal 2013 ad oggi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi sottraendo in questo modo alla tassazione gli ingenti guadagni realizzati. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di appurare che marito e moglie avevano svuotato i conti correnti della società immobiliare da loro gestita per trasferirli su quelli personali o effettuato pagamenti in nero ai fornitori. La cascina era stata affittata dal 2013 ma nemmeno in questa circostanza la coppia aveva dichiarato il canone percepito (800 mila euro in 5 anni), nè il milione di euro percepito per la successiva vendita. Nonostante gli espedienti utilizzati per dissimulare le uscite dai conti correnti, gli investigatori della Finanza hanno ricostruito le movimentazioni finanziarie per evitare il pagamento delle imposte.