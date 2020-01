Rubavano farmaci dal deposito presso cui lavorano: 17 denunciati

Rubavano medicinali dal magazzino del distributore farmaceutico del Milanese presso cui lavoravano. Diciassette persone sono state denunciate per furto aggravato a seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate dai carabinieri del Nas di Milano con il supporto dei colleghi di Alessandria, Torino e Cremona nelle province di Milano, Monza-Brianza e Varese. Secondo i riscontri investigativi il gruppo aveva a più riprese sottratto 3 mila confezioni di vari medicinali, in particolare anabolizzanti e farmaci ad alto costo, per un danno stimato in almeno 500 mila euro. I dipendenti sono stati sorpresi, grazie ad una attività di monitoraggio, a impadronirsi del materiale per la successiva vendita illecita.