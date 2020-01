Mede, auto fuori strada: intervengono i vigili del fuoco

Ha perso il controllo della sua auto che è finita in un canale. I vigili del fuoco volontari di Mede sono intervenuti questa mattina intorno alle 6 lungo la strada provinciale 206. Il conducente del veicolo, che è rimasto ferito, è stato estratto dalla sua auto in collaborazione con il personale medico del 118. Per agevolare le operazioni la circolazione su quel tratto della provinciale per oltre un'ora ha potuto defluire utilizzando una sola corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti anche i volontari di Gropello Soccorso e i carabinieri di Mede.