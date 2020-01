Naviglio, da lunedì scatta il cantiere

Il tratto interessato sarà quello compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Guido da Vigevano. La prima fase dell'intervento si concluderà obbligatoriamente entro il 15 aprile, alla fine del periodo di asciutta del corso d'acqua ed i lavori riprenderanno con la prossima asciutta, in autunno. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in 700mila euro. Da sabato primo febbraio, con l'asciutta del naviglio, inizierà il recupero della fauna ittica presente.