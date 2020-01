Candia, autoarticolato fuori strada: intervento dei vigili del fuoco

Un autoarticolato che trasportava carburante è uscito di strada nel pomeriggio lungo la statale 194 in territorio di Candia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Robbio e una pattuglia della polizia stradale. Per il recupero del mezzo è stato necessario richiedere l'intervento di due autogru che hanno provveduto a rimettere l'autoarticolato sulla carreggiata. Non ci sono stati versamenti. La strada, chiusa per consentire le operazioni di recupero, è stata riaperta intorno alle 18.30.