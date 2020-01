Cilavegna, investito in bicicletta: gravissimo un quarantaseienne

Un uomo di 46 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano in conseguenza dell'incidente del quale è rimasto vittima questa sera intorno alle 19 lungo la provinciale 192 in territorio di Cilavegna. Era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è stato urtato da un'auto condotta da una donna. Stabilizzato sul posto dal personale medico del 118, l'uomo è stato poi trasferito con l'elisoccorso all'ospedale milanese. La circolazione sulla provinciale ha subìto dei rallentamenti.