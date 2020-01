Lomellina, controlli dei carabinieri per prevenire truffe e furti

Un servizio "ad alto impatto" finalizzato alla prevenzione delle truffe e ai furti in abitazione è stato posto in essere nella giornata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Vigevano. L'attività si è concentrata nelle aree di Vigevano, Gambolò, Gravellona, Mortara e Garlasco. Complessivamente sono state identificate più di 100 persone e controllati oltre 80 veicoli. Un pregiudicato di 39 anni residente a Dorno è stato denunciato dopo essere stato sorpreso al volante in stato di ebbrezza ed aver rifiutato di sottoporsi al test di accertamento del tasso alcolemico. Un uomo di 39 anni di nazionalità ecuadoriana è stato invece denunciato per essere stato controllato al volante di un'auto senza patente, circostanza già avvenuta in passato. Un quarantatreenne di Cassolnovo e una trentottenne di Robbio sono stati segnalati perché trovati in possesso di una decina di grammi di marijuana e numerose sono state infine le contestazioni di violazioni del Codice della strada, in particolare per l'uso del telefonino alla guida e per la mancanza dell'assicurazione che ha portato al sequestro di un veicolo.