Manata in faccia alla cassiera e testata a un dipendente: egiziano nei guai

Una discussione degenerata in seguito alla richiesta di poter effettuare un normale controllo. È successo questa mattina (venerdì), intorno alle 10, all'interno del supermercato Lidl di corso Genova, a Vigevano. Una delle cassiere ha chiesto di poter vedere lo scontrino di alcune teglie e stampi da forno che erano riposti nel trolley della cliente, la quale sosteneva di averli acquistati il giorno precedente. Non avendo le ricevute con sé, ha chiamato il marito che poco dopo l'ha raggiunta, molto arrabbiato per la richiesta. La situazione è precipitata: l'uomo, di origini egiziane, prima ha dato una manata in faccia alla cassiera, intimandole di stare zitta. Poi si è scagliato contro un altro dipendente, che stava verificando il contenuto del trolley della moglie, sferrandogli una testata. Il dipendente è stato soccorso e trasportato con un'ambulanza in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. Sul posto, è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale, che sta verificando l'origine della merce per capire se sia stata rubata o meno, visionando anche le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'egiziano ora rischia una denuncia per lesioni.