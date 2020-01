Paolo Migliavacca lascia la Maugeri per nuovi percorsi professionali

"Con il corrente mese si conclude il rapporto di collaborazione tra ICS Maugeri e il dott. Paolo Migliavacca, che intende perseguire nuovi percorsi professionali. Il dott. Migliavacca era stato chiamato in Maugeri nell’autunno 2014, al fine di partecipare al piano di risoluzione della crisi e al rilancio dell’azienda, dapprima come direttore amministrativo e vicedirettore generale e poi come direttore generale della ICS Maugeri spa. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. Migliavacca per l’opera di risanamento conclusa positivamente e per il rilancio degli investimenti avviato, e formula i migliori auguri per i futuri incarichi professionali".

Nata nel 2016 per l'attuazione del concordato di Fondazione Salvatore Maugeri, la Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa (66% Fondazione e 34% TCP Hospitals, società di Trilantic Europe, fondo di private equity).

ICS Maugeri si occupa di medicina riabilitativa specialistica con 18 istituti in sei regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia) e un Centro di ricerche ambientali in Veneto. Dieci dei 18 istituti sono Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS.

E' stata una delle prime Società Benefit d'Italia, a lungo la più importante per fatturato (300 milioni).

Sono 3.600 gli addetti, di cui circa 600 i medici.

Presidente è Gualtiero Brugger, amministratore delegato Mario Melazzini che è anche direttore scientifico.