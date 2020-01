Studente di 16 anni fermato sul treno con 3,5 grammi di marijuana

Da qualche tempo erano state segnalate delle situazione di consumo e di spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti che viaggiano sui treni per raggiungere gli istituti superiori lomellini. Questa mattina (venerdì) gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano, durante un controllo in borghese, hanno sorpreso nell'ultima carrozza di un convoglio diretto a Mortara un giovane di 16 anni che aveva con sé 3,5 grammi di marijuana. Lo studente, residente a Gaggiano e iscritto a un istituto superiore di Mortara, era già conosciuto alle forze dell'ordine come consumatore. Al termine delle formalità di rito, è stato segnalato alla Procura dei minori.