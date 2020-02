Una squadra di vigili del fuoco volontari di Mede è intervenuta oggi pomeriggio (sabato) in un'abitazione di Sannazzaro per un principio d’incendio a una canna fumaria. Sono stati verificati il condotto fumario e il sottotetto in legno, salendo con una scala italiana sul tetto; fortunatamente non è stato riscontrato nulla di anomalo. «Si raccomanda sempre una corretta e programmata pulizia delle canne fumarie – ricordano i vigili del fuoco – per evitare che possa scaturire un incendio e creare quindi dei danni all’edificio».