Fanno il pieno con una tessera carburante rubata

Sono in corso gli accertamenti per individuare il responsabile che ha sottratto la tessera carburante nelle disponibilità di un camionista e l’ha utilizzata per un prelievo fraudolento di benzina da una stazione di rifornimento di Mortara. Il proprietario, dipendente di una ditta lomellina, ha denunciato l’episodio ai carabinieri, che ora stanno indagando per furto aggravato.