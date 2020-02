Gambolò, scontro tra due auto alla rotonda

Sono due le auto rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto intorno alle 10,45 di oggi (sabato), alla rotonda di via Lomellina che incrocia via Agricoltura, a Gambolò. Fortunatamente nessuna delle tre persone che viaggiavano sui veicoli – due uomini di 22 e 73 anni e una donna di 69 – ha riportato gravi conseguenze. La 69enne è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano e trasportata in codice verde all’ospedale civile di Vigevano per accertamenti.