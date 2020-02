Spaccio di marijuana e psicofarmaci: denunciati due minorenni

Da un controllo avvenuto a metà gennaio, predisposto nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano sono venuti a conoscenza di un giro di spaccio di marijuana e psicofarmaci tra giovanissimi. Tutto è partito da un servizio in borghese predisposto prima dell’inizio delle lezioni, intorno alle 7,30, nelle vicinanze di una scuola superiore. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato un ragazzo, minore, che camminava su e giù lungo via Roggia Vecchia. Fermato, è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, droga che avrebbe dovuto cedere a un altro studente, sempre minorenne, che frequenta una scuola professionale della città. Mentre erano in corso gli accertamenti sul minore, dal suo cellulare è arrivato un messaggio con la richiesta di pagamento della sostanza stupefacente: “Ti aspetto, portami i soldi”. All’indirizzo dell’autore del messaggio, gli agenti si sono trovati davanti un giovane che, in pigiama e ciabatte, stava aspettando il coetaneo davanti alla porta di casa. Inizialmente ha negato di essere lui l’autore del messaggio, poi ha ammesso. Da successivi accertamenti, è emerso che il giovane, pure lui minorenne, oltre alla marijuana riforniva i coetanei anche di psicofarmaci, in particolare pastiglie di Rivotril, un ansiolitico che in alte dosi può suscitare un effetto eccitante e allucinogeno. Per ottenerle, venivano falsificate le ricette, utilizzando i timbri scaricati da internet di alcuni medici. Entrambi gli studenti sono stati denunciati per spaccio. Ulteriori accertamenti sono in corso.