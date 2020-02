Superstrada Vigevano-Malpensa, i sindaci favorevoli all'opera: «Pronti a proseguire»

«I sindaci della tratta interessata dalla superstrada “Vigevano-Malpensa”, favorevoli all’opera, prendono atto della sentenza del Tar Lombardia che evidenzia un mancato aggiornamento dei documenti ambientali e, di conseguenza, un difetto procedurale. Dalla sentenza emergono due elementi rilevanti: il tracciato approvato dal Cipe di fatto non è stato contestato e tutti gli elementi pretestuosi dei comitati “no TANG” non sono stati accolti e hanno ricevuto dal Tribunale Amministrativo definizioni quali : “…inammissibile…” o “…infondato…” o “…genericità…”. I sindaci ribadiscono che la superstrada “Vigevano-Malpensa” è un’opera fondamentale per la sopravvivenza economico e sociale del territorio, nonché per la tutela della salute e la sicurezza dei cittadini».