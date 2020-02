“Torneo Interforze”, il ricavato donato alla Pediatria di Vigevano

La prima edizione del “Torneo Interforze” è stata disputata domenica 15 settembre, un’iniziativa organizzata da don Antonio Mercuri, responsabile della pastorale giovanile della citta di Vigevano e direttore dell’istituto Negrone, a cui hanno partecipato tutte le forze dell’ordine vigevanesi: carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, guardia di finanza, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, ai quali si sono uniti la Croce Rossa e la squadra Vigevano 1921, formata dallo stesso don Antonio e dai dirigenti della società. Ogni giocatore ha versato 10 euro. «Vista la finalità del torneo – spiegano gli organizzatori – don Antonio ha deciso che non vi fosse alcun vincitore: “hanno vinto tutti” e tutti hanno ricevuto una medaglia di partecipazione che è stata consegnata dal dottor Salvatore Cilauro, in rappresentanza del reparto pediatrico dell’ospedale di Vigevano. Il dottor Stefano Palmeri, della polizia locale di Vigevano, che spesso collabora con la pediatria per i casi di bullismo e abuso di sostanze stupefacenti di minori, ha preso contatto, insieme a don Antonio, con la dottoressa Lidia Decembrino, direttore dell’unità operativa di pediatria, e di comune accordo è stata decisa l’opera di tinteggiatura di alcuni ambienti all’interno del reparto. La ditta incaricata del lavoro è stata la La Pulimbianca di Abbiategrasso, il cui titolare, Oscar Azzolin, si è reso disponibile a donare la sua prestazione d’opera». Sono stati tinteggiati il corridoio e alcuni ambienti della neonatologia con un delicato “blu tiffany”.