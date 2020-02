Ottobiano, sorpreso a rubare nel paddock: denunciato un quarantanovenne

I carabinieri della stazione di San Giorgio lo hanno sorpreso a rubare all'interno di un paddock della pista di Ottobiano dove domenica erano in corso le gare dei Campionati internazionali di motocross. Un operaio incensurato di Busalla (Genova) è stato denunciato per furto aggravato. Si era impadronito di un casco ma con sè aveva anche giubbotti, pantaloni e t-shirts che aveva sottratto in precedenza. Sempre in occasione delle gare sul circuito lomellino i militari della stazione di San Giorgio si sono dovuti occupare di sei incidenti in pista il più grave dei quali ha coinvolto un pilota olandese di 19 anni che, con la sua moto, ha urtato due componenti italiani del team Honda che si trovavano a bordo pista, in un luogo non autorizzato, e che hanno riportato un trauma cranico uno e la frattura del naso e di un braccio l'altro.