Treni: biglietterie automatiche su tutta la rete

“Ho portato all’attenzione del Consiglio Regionale una problematica che mi è pervenuta da molti cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per spostarsi - commenta Brianza - ovvero la difficoltà nel reperire il titolo di viaggio necessario. La mozione approvata oggi in aula è un atto importante per sbloccare una situazione che penalizza molti utenti, pendolari e viaggiatori occasionali, specialmente nei centri più piccoli. Preso atto della progressiva scomparsa delle biglietterie nelle stazioni e che Trenord negli ultimi anni si sia affidata alle rivendite autorizzate come bar, edicole, tabaccherie - spiega Brianza - parallelamente si registra la difficoltà per i viaggiatori ad utilizzare questi punti vendita che ovviamente sono soggetti ad orari e giorni di chiusura e spesso non sono neppure ubicati nelle immediate vicinanze delle stazioni. Inoltre - prosegue Brianza - non si può trascurare che, se pur esiste il servizio on-line per l’acquisto di biglietti, molti anziani ad esempio faticano ad utilizzare queste piattaforme informatiche per procurarsi i titoli di viaggio”.

“La nostra Regione Lombardia - conclude la vice presidente dell'assise regionale - è sempre più meta di eventi internazionali che richiamano migliaia di persone. Per questo è nostro preciso dovere fare tutto il possibile per agevolare il trasporto ferroviario che costituisce il modo più veloce, economico e sostenibile per spostarsi sul territorio. E’ fondamentale quindi che tutti possano reperire i biglietti nel modo più agevole possibile e le emettitrici automatiche - conclude - sono la risposta più appropriata a tale scopo”.