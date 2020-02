Sannazzaro, parto in ambulanza: stanno bene madre e bambino

Nonostante il tempestivo intervento dell'automedica e dei volontari della Croce d'Oro di Sannazzaro, il bambino aveva fretta di nascere. E per questo il parto è avvenuto, qualche minuto dopo le 3 di questa notte, in ambulanza. E' accaduto alla Cascina Malaspina di Sannazzaro. Il piccolo che come la madre, 37 anni, gode di ottima salute: entrambi sono stati trasferiti al policlinico San Matteo di Pavia.