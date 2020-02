Ottobiano, la Guardia di Finanza sequestra 240 magliette contraffatte

Un fruttivendolo di 43 anni di Pistoia è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza di Vigevano per la vendita di magliette contraffatte esposte su una bancarella allestita nei pressi del circuito di motocross di Ottobiano dove era in corso la gara Internazionale d'Italia 2020. L'uomo, che arrotondava così i guadagni del suo vero lavoro, vendeva capi contraffatti con le insegne delle più prestigiose Case sportive tra cui Ktm, Husqvarna e Honda. In tutto le Fiamme Gialle hanno sequestrato 240 capi che erano venduti al prezzo di 10 euro. Proprio il prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato ha insospettito i finanzieri che hanno proceduto al controllo.