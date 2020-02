Carbonara, i carabinieri sequestrano una discarica abusiva

Pneumatici fuori uso, rifiuti di plastica, bombole di gas vuote, batterie elettriche e lampadine fuori uso. E' solo una parte del materiale che i carabinieri forestali di Pavia e Mortara hanno ritrovato lunedì alla piazzola ecologica di Carbonara Ticino. L'area di via Roma, adiacente al municipio, era colma di rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati per complessivi 30 metri cubi. Dopo aver ascoltato alcuni testimoni i carabinieri hanno accertato l'assenza delle necessarie autorizzazioni da pare del Comune e l'area è stata posta sotto sequestro. Il presunto responsabile dell'illecito è stato denunciato per aver effettuato la gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione.