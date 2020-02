Lomello, a fuoco una parte di tetto: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Pavia, Voghera e Mede sono intervenuti questa mattina a Lomello dove si è sviluppato un incendio che ha interessato la canna fumaria di una abitazione. Le fiamme si sono propagate al sottotetto in legno. I vigili del fuoco, con l'ausilio di una autoscala, hanno provveduto a scoperchiare un tratto di 20 metri quadrati di tetto estinguendo le fiamme e mettendo in sicurezza la restante parte della copertura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mede e la polizia locale di Lomello. L'intervento dei vigili del fuoco si è risolto in un paio d'ore.