Vigevano, l'aiuta a far uscire l'auto dal parcheggio e le procura oltre mille euro di danni

Ha visto la ragazza in difficoltà nell'uscire dal parcheggio di via Manzoni e si è offerto di darle una mano. Peccato che nelle successive manovre abbia procurato alla sua utilitaria danni per oltre mille euro. Una circostanza della quale la proprietaria dell'auto non si è subito resa conto e per questo ha chiesto l'intervento della polizia locale. E' accaduto martedì in via Manzoni. Lì la ragazza aveva parcheggiato per andare al lavoro. Al momento di riprendere l'auto si è accorta di non riuscire ad uscire dal parcheggio nonostante i ripetuti tentativi. In quel momento un uomo di passaggio si è offerto di darle un aiuto ma, è stato appurato in un secondo momento dagli agenti del comando di via San Giacomo grazie ai filmati, durante le manovre ha causato danni alla fiancata. Poi ha salutato la ragazza che lo ha ringraziato e solo dopo si è resa conto del danno pensando però ad un incidente. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia locale.