Vigevano, fallisce la rapina alla gioielleria: due banditi arrestati dai carabinieri

Hanno fatto irruzione nella gioielleria Boffini di via del Popolo 18 armati di pistola, un modello poi risultato un'arma giocattolo, e coltello. I due banditi hanno razziato gioielli per un valore di circa 250 mila euro e con quel bottino pensavano di fuggire. Ma entrambi sono stati bloccati e tratti in arresto dai carabinieri tempestivamente intervenuti. Si tratta di due pregiudicati residenti a Vigevano e Mortara. E' accaduto oggi poco prima dell'orario di chiusura nel pieno centro della città. Domani i carabinieri renderanno noti i particolari dell'intervento.