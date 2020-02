Cassolnovo, malore in casa: intervengono i vigili del fuoco

Un uomo di 49 anni è stato soccorso questa mattina in via Marconi. Per entrare nella sua abitazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, con il personale del 118 e della Croce Azzurra di Vigevano, che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in codice giallo, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.