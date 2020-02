Zeme, lunedì l'autopsia sul corpo della donna morta aggredita dai cani

Sarà l'autopsia, programmata per lunedì, a chiarire si spera in modo definitivo, le cause della morte della donna di 63 anni di San Giorgio, ritrovata priva di vita mercoledì pomeriggio a Zeme. Sul suo corpo ci sarebbero lesioni compatibili con l'ipotizzata aggressione da parte di una coppia di alani ma i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, ancora non escludono altre eventualità, prima fra tutte quella di un precedente malore.