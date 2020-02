Avvocatessa accoltellata in studio: indagato un pensionato di Abbiategrasso

È un pensionato di 73 anni, residente ad Abbiategrasso, l’uomo inscritto nel registro degli indagati per l’accoltellamento dell’avvocatessa Paola Marioni, 59 anni. L’aggressione era avvenuta nello studio legale il 20 luglio del 2017, intorno alle 18,30, in zona Porta Romana, a Milano. L’avvocatessa era stata ferita gravemente, colpita con cinque fendenti alla gola e all’addome. L’inchiesta aperta per tentato omicidio sembra essere arrivata a una svolta. La Squadra Mobile di Milano avrebbe perquisito nel mese di dicembre l’abitazione del 73enne, prelevando alcuni campioni di Dna e sequestrando anche il suo telefono cellulare. Al momento non è stato reso noto se l’indagato sia, o meno, la stessa persona inquadrata dalle immagini della videosorveglianza divulgate dalla Questura nell’ottobre scorso anno, che avevano inquadrato un uomo con un cappello di colore grigio, un paio di occhiali da vista con montatura nera, una maglietta di colore blu scuro, un paio di pantaloni di colore bianco, un paio di scarpe sportive blu con suola bianca e uno zaino blu.