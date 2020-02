Coronavirus, scende in campo anche la Croce Azzurra di Vigevano

Anche la Croce Azzurra di Vigevano è impegnata per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus. Su richiesta di Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze), il personale della Croce Azzurra effettuerà un intervento di aiuto negli aeroporti lombardi. Il personale di Anpas e di altri enti, infatti, è stato impiegato per la rilevazione della temperatura corporea dei passeggeri negli scali aeroportuali, dove negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli per i voli nazionali e internazionali.

Per tutte le info sul Coronavirus, ecco la pagina dedicata del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4052