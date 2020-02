Evade per otto volte dai domiciliari: arrestato

Doveva scontare una condanna ai domiciliari ma i carabinieri di Garlasco hanno accertato che per almeno 8 volte si era allontanato senza autorizzazione. Ieri (venerdì) il 24enne – G.N. nato a Pagani (Sa) e residente a Garlasco – è stato arrestato dai militari dell’Arma, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia in carcere disposta dalla Corte d’Appello di Milano. Sempre ieri, nel corso di un controlli straordinario “ad alto impatto” predisposto dalla Compagnia di Vigevano – nei comuni di Gravellona, Vigevano, Gambolò, Mortara e Garlasco, sono stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti tre uomini: un 21enne disoccupato residente a Gambolò, un 39enne di Confienza e un imprenditore 37enne di Gambolò; sono stati trovati in possesso di 15 grammi circa di marijuana e 5 grammi di hashish. Nel complesso, sono state controllati 70 autoveicoli e 60 persone, alcune delle quali sanzionate per la violazione al codice della strada per l’uso di cellulari alla guida, una delle principale causa degli incidenti sulle strade e sulla quale l’Arma di Vigevano sta intensificando i controlli ai fini repressivi. Un 35enne marocchino è stato denunciato in stato di libertà per essere stato fermato alla guida senza essere munito di patente.