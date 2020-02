Non rispetta le prescrizioni del giudice: sconterà la pena in carcere

Era ai domiciliari con l’affidamento in prova ai servizi sociali per aver compiuto reati contro il patrimonio ed evasione ma, anziché rispettare le prescrizioni del Giudice, il 49enne aveva ripreso le sue vecchie “abitudini”, come hanno accertato più volte i carabinieri, segnalando il comportamento al Tribunale di Sorveglianza. Ieri (venerdì) i militari della Stazione di Mortara lo hanno arrestato in esecuzione al decreto di sospensione della misura dell’affidamento ordinario: M.D., disoccupato residente a Mortara, è stato portato all’interno della casa di reclusione di Vigevano, dove sconterà la pena residua di tre anni e due mesi. Sempre ieri, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di espiazione di pena ai domiciliari nei confronti di un 63enne residente a Castello d’Agogna: l’uomo, con dei precedenti, è stato condannato a 9 mesi per truffa, reato che era stato commesso nel 2009.