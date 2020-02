Scontro all’incrocio tra due auto: due donne rimaste ferite

Sono due donne di 18 e 29 anni le persone rimaste ferite nel primo pomeriggio di oggi (sabato) in seguito allo scontro tra due auto, avvenuto in territorio di Ferrera Erbognone. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra le strade provinciali 193 e 68. Sul posto sono intervenute un’automedica del 118 e due ambulanze, che hanno trasportato i feriti in codice giallo al San Matteo di Pavia. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso.